الجلفة: سكان عين معبد يقطعون الطريق الوطني رقم 01

أقدم، منتصف نهار اليوم الخميس، مجموعة من سكان بلدية عين معبد شمال الجلفة على قطع الطريق الوطني "المزدوج" رقم 01 وهذا عقب وقوع حادث المرور الأليم الذي أودى بحياة شخص أربعيني ينحدر من بلدية حاسي بحبح.

الضحية صدمته سيارة أجرة كانت قادمة من الجزائر العاصمة بينما كان يهم بقطع الطريق، للإشارة الضحية توفي في الطريق أثناء نقله من طرف أعوان الحماية المدنية ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شعوة بعاصمة الولاية، وعلى إثر ذلك ومباشرة بعد الحادثة، قام مجموعة من سكان عين معبد بالاحتجاج وذلك بقطع الطريق في محاولة منهم لشل حركة المرور كتعبير منهم عن سخطهم على سياسة الإهمال واللامبالاة المفروضة عليهم من طرف السلطات المحلية لبلدية عين معبد، مطالبين إياها بوضع ممهلات في أقرب الآجال تفاديا لمزيد من الضحايا، حيث أكد السكان في تصريح لهم "للخبر" أنه سبق وسجل الطريق العديد من حوادث المرور التي راح ضحيتها مواطنون.

وحمّل هؤلاء السلطات المحلية مسؤولية الوضع، مؤكدين في السياق ذاته أنه "سبق لهم وأن راسلوها عدة مرات، لكن انشغالاتهم ومطالبهم ضُربت عرض الحائط" ليدخل المواطن المتوفي اليوم ضمن قائمة الضحايا السابقين الذين حصدهم هذا الطريق.