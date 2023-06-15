المدية: توقيف طالبين بسبب تسريب أجوبة امتحان البكالوريا

أفاد بيان عن نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية بولاية المدية، أنه عملا بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات عالجت اليوم الخميس نيابة الجمهورية لدى محكمة البرواقية قضية تتعلق بالمدعو "و.ع" الذي تم ضبطه من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات بالبرواقية بصدد تلقي إجابات الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد من طرف المشتبه فيه "ع.أ".

وأضاف بيان نيابة المحكمة أنه بنفس تاريخ اليوم تم متابعة المشتبه فيهما بإجراءات المثول الفوري، وقرر قاضي الجنح تأجيل القضية إلى تاريخ 21 من الشهر الجاري مع إصدار أمر إيداع ضد المتهمين.