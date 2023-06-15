الجلفة: نشوب حريق في مستودع بالمنطقة الصناعية

نشب، اليوم الخميس، حريق في مستودع بالمنطقة الصناعية بولاية الجلفة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة 13 سا 51 د إثر نداء من طرف مواطن لأجل نشوب حريق مستودع بمساحة حوالي 170 متر مربع به 04 خزانات للزيوت ذات سعة تقارب 07 آلاف لتر للخزان الواحد، وذلك على مستوى ورشة "رخام" بالمنطقة الصناعية بالجلفة، أين تم تسخير وسائل بشرية ومادية تمثلت في 50 ضابط وعون و09 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات خفيفة يبلغ من العمر 41 سنة تم تقديم له الإسعافات الأولية اللازمة وتحويله إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة مع تسجيل خسائر مادية معتبرة.

عملية الإطفاء دامت مدة ساعتين أين تمكنت مصالحنا من وتمكن عناصر الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمؤسسات المجاورة، وشاركت في العملية فيها كل من مؤسسة تسيير الردم التقني، الشركة الجزائرية للمياه، مصالح البلدية، جهود من طرف المواطنين بصهاريج الماء الخاصة والمصالح الأمنية.