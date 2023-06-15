مبابي يحرج ماكرون !

واجه الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، اليوم الخميس، وسائل الإعلام خلال ندوة صحفية عشية مواجهة المنتخب الفرنسي وجبل طارق.

ومثلما كان منتظرا صبت أغلب أسئلة الصحفيين حول مستقبل صاحب الـ24 عاما بعد الضجة التي أحدثها قراره بعدم تمديد عقده لعام إضافي مع نادي العاصمة الفرنسية بعد صيف 2024.

وجدد أحسن لاعب في "الليغ 1" هذا الموسم التأكيد على أن البقاء في نادي باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"، رافضاً الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده إلى ما بعد العام 2024.

وقال بطل العالم 2018 ووصيف 2022 عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي: "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

ورد مبابي على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي أكد، الأربعاء، أنه سيحاول الضغط من أجل بقاء المهاجم الدولي ضمن صفوف باريس سان جرمان.

ورداً على سؤال من أحد مشجعي نادي العاصمة على هامش معرض "فيفاتيك" في باريس، قال ماكرون إن "ليس لديّ أي معلومات" بشأن مستقبل مبابي، وتابع "لكنني سأحاول الضغط" من أجل بقاء قائد منتخب فرنسا مع فريقه الحالي.

وقال مبابي خلال الندوة الصحفية: "ما هو التأثير الذي يمكن أن يكون لكلمات إيمانويل ماكرون؟ في مسيرتي، اليوم في جوان 2023، لا شيء"، مضيفا: "يريدني أن أبقى في باريس وهدفي هو البقاء، لذلك أعتقد أننا على نفس الموجة"، في إجابة واضحة أنه في موقع القوة وسيكون صانع القرار الوحيد فيما يتعلق بمستقبله.

وحامت الشكوك حول مستقبل هداف الدوري الفرنسي للموسم الخامس توالياً في باريس بعدما صرّح مهاجم منتخب "الديوك" لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه لم يناقش مسألة تمديد عقده مع ناديه إلى ما بعد العام المقبل.

وتحدث مبابي والوفد المرافق له في اليوم التالي بعد أن أرسل رسالة إلى النادي الباريسي يؤكد فيه أنه لن يتخذ خيار البقاء في صفوف بطل فرنسا حتى عام 2025.

أثار ذلك أكثر من علامة استفهام حول المهاجم البالغ 24 عاماً والذي بات محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وذلك بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب "بارك دي برانس" بعد انتهاء عقده إلى إنتر ميامي الأميركي.

ويأمل سان جرمان المملوك قطرياً في أن يستفيد من بيع نجمه في سوق الانتقالات، بدلاً من التخلي عنه من دون مقابل في نهاية الموسم المقبل مع انتهاء عقده.

وهي ليست المرة الأولى التي يتناول فيها ماكرون مستقبل مبابي في النادي الباريسي. ففي العام الماضي، كشف بطل مونديال 2018 أنه تحدث عن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني مع ماكرون، قائلاً إنه يقدر "النصيحة الجيدة" للرئيس الفرنسي، الذي أراده البقاء مع سان جرمان.