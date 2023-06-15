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غليزان:إدانة مترشح نشر حلول "الباك" بعام حبسا نافذا

مجتمع
15 جوان 2023 ()
جيلالي لخضاري
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أدانت محكمة عمي موسى بغليزان طالب مترشح نشر حلول مادة اللغة الفرنسية في امتحان البكالوريا شعبة الأداب والفلسفة بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

أفاد بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى بغليزان أنه بتاريخ 13/06/2023، تم التعرف على هوية صاحب حساب إلكتروني قام على مستوى تطبيق التواصل الاجتماعي بنشر حلول مادة اللغة الفرنسية لامتحان شهادة البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة. وعليه فقد تم توقيف المعني، وتقديمه أمام النيابة بتاريخ 14/06/2023، ويتعلق الأمر بالطالب المترشح (ج.ح) الذي تمت متابعته بجنحة القيام أثناء سير الامتحانات بنشر أجوبة الامتحانات، ليصدر في حقه حكم قضى بإدانته بعام حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

 

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