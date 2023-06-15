بلعابد: تراجع ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 تمت في ظروف "جيدة" بفضل تجند الجميع، وأن المواضيع "لم تشبها أية أخطاء".

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على اختتام أشغال المركز الوطني لطبع مواضيع بكالوريا 2023، والتي تميزت بخروج الفريق المشرف على إعداد مواضيع هذه الدورة وطبعها المصادف لآخر يوم من هذا الموعد التربوي الوطني، أن امتحان البكالوريا جرى في "ظروف جيدة بفضل تجند الجميع" من قطاعات وزارية مختلفة وسلطات أمنية وعسكرية لإنجاحه.

وفي سياق متصل، شدد بلعابد على أن مواضيع الامتحانات، "لم تكن بها أية أخطاء"، مشيرا إلى أن الأسئلة تناولت "الدروس التي تلقاها التلاميذ بالأقسام وضمن البرنامج" مما يدل على "الانضباط والدقة والالتزام" في العمل الذي تميز به الفريق المشرف على إعداد وطبع وإرسال هذه المواضيع، والذين تنتهي مدة عزلهم عن العالم الخارجي اليوم بعد قضائهم قرابة 40 يوما من العمل، بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر الكائن بالقبة.

وفي سياق متصل، نوه الوزير بعمل الفريق المشرف على إعداد و طبع المواضيع، مبرزا أن نتائج البكالوريا ستكون في حدود 20 جويلية المقبل في حين سيشرع في عملية التصحيح بعد الانتهاء من إغفال أوراق الامتحانات على مستوى مراكز التجميع والإغفال".

ومن جهة أخرى، جدد التأكيد بان "ظاهرة الغش تراجعت وتم ردعها في مهدها"، مشيرا إلى أنه سيتم "مستقبلا اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص تنظيم البكالوريا وتحسين سيرها والتخفيف من تكاليفها وأعبائها على المجتمع".