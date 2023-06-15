تحديث جديد لخدمات بريد الجزائر

أطلقت بريد الجزائر تحديثا جديدا لخدماته المالية والنقدية، وذلك استجابة لتطلعات زبائن ومساهمة في ترقية المعاملات النقدية الرقمية.

ووفق بيان المؤسسة، يتعلق الأمر برفع: سقف التحويلات المالية، من حساب إلى حساب آخر، من مبلغ 50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار جزائري عبر تطبيق بريدي موب.

وسقف التحويلات المالية من حساب إلى حساب آخر، إلى 200 ألف دينار جزائري عبر الشبابيك الآلية.

كما تم رفع سقف مبلغ الدفع الالكتروني عبر رمز الإستجابة السريعة إلى 500 ألف دينار جزائري.

وأشار المصدر، أن العملية تأتي بعد إتمام المرحلة التجريبية بنجاح.