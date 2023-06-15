ادانة 60 شخصا بالغش خلال امتحانات البكالوريا بالاغواط

ارتفع عدد الأشخاص المتابعين بجنحة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا بولاية الاغواط الى 60 شخص بعد إدانة نهار اليوم 23 شخصا بأحكام تراوحت بين عام وعامين حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة تراوحت بين 3 و20 مليون سنتيم، حيث أدانت محكمة الاغواط مساء اليوم بعد إجراءات المثول الفوري 14 شخصا بسنتين سجن نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم بتهمة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد .

كما ادانت محكمة افلو سبعة اشخاص بعام حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم لكل واحد بذات التهمة ، فيما ادانت محكمة عين ماضي شخصان بعام حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 30 الف دينار بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا .وكانت محكمتي الاغواط وافلو في اطار تامين سير امتحان البكالوريا قد تابعت قبل ذلك خلال الايام الفارطة 37 شخصا بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا وادانة 36 شخص منهم بالحبس النافذ من بينهم 34 شخص بالاغواط بعامين حبس وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم ووضع شخص تحت الرقبة القضايية وادانة شخصين بافلو بعام حبس وغرامة بقيمة 10 ملايين سنتيم