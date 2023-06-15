تخفيضات بـ 30 بالمائة لفائدة الجالية بالخارج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس في بيان لها، عن تخفيضات تصل الى 30 بالمائة من أسعار تذاكرها عبر خطوطها الجديدة، جنوى (ايطاليا)، برشلونة (اسبانيا) وسات (فرنسا)، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وجاء في البيان: "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 جوان 2023، والقاضي بتقديم تسهيلات لأفراد الجالية الوطنية خلال موسم الاصطياف لهذه السنة، تعلن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تخفيضات هامة تصل إلى غاية 30 بالمائة من أسعار تذاكرها عبر خطوطها البحرية الجديدة على غرار جنوى، برشلونة وسات الفرنسية".

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر خلال مجلس الوزراء الأخير، في إطار التعليمات التي أسداها حول التحضيرات لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023، بـ "تجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم".

كما أعطى الرئيس تبون توجيهاته للحكومة بـ "تقديم مزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولاسيما في أسعار التذاكر".