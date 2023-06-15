المدية: إدانة شخصين بسبب نشر أسئلة امتحان على الفيس بوك ببني سليمان

أفاد بيان عن نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان بولاية المدية أنه عملا بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

عالجت اليوم الخميس نيابة الجمهورية لدى محكمة بني سليمان قضية تتعلق بالمدعوان "ك .س" و "ك .ع "اللذان قاما بنشر اسئلة مادة الرياضيات الخاصة بشعبة فلسفة واداب لامتحان شهادة البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد تم متابعة المشتبه فيهما بموجب اجراءات المثول الفوري ،وبعد المحاكمة تم ادانتهما بعام حبس نافذة و100دج غرامة مع الامر بايداعهما بالجلسة ومصادرة الهاتف المحجوز.