الوزير الأول يستقبل مفوضة الاتحاد الإفريقي ميناتا ساماتي سيسوما

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ميناتا ساماتي سيسوما، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار تدشين المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكل هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة "فرصة للتعبير عن ارتياح الطرفين لتجسيد مشروع المتحف الإفريقي الكبير، بوصفه أحد المشاريع الرائدة لأجندة المنظمة القارية 2063", مثلما أوضحه البيان.

كما أكد الطرفان "إرادتهما المشتركة لمواصلة التعاون والتنسيق لجعله منارة قارية تعكس الموروث الثقافي والتاريخي المتنوع لإفريقيا، وعزمهما على العمل سويا على تعزيز القدرات الإفريقية لمواجهة التحديات المتصلة بمجالات الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية"، وفقا للمصدر ذاته.