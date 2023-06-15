إدراج الأمازيغية في قطاع السياحة

انعقد اليوم الخميس 15 جوان 2023 بمقر وزارة السياحة و الصناعة التقليدية لقاء تشاوري بين السيد مختار ديدوش، وزير ذات القطاع و السيد سي

الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ، حسب بيان من المحافظة.

و تطرق الطرفين خلال هذه المناسبة إلى عدة نقاط تمت بصلة بمهام الهيئتين منوهين بضرورة تعزيز الشراكة و التعاون من خلال السعي إلى تحيين اتفاقية الإطار التي سوف يتم التوقيع عليها لاحقا.

و في سياق متصل،اتفق الجانبين على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الإحتفالات الوطنية والرسمية الخاصة بعيد رأس السنة الأمازيغية "يناير 2974/2024" التي ستنظم بالموازاة مع الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية ، فضلا عن الحديث حول كيفية توظيف استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات التكوين، الاتصال و الترويج السياحي و كذلك عملية تدوين حرف التيفيناغ على مستوى المرفق العام التابع لقطاع السياحة و الصناعة التقليدية.