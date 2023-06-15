برج بوعريريج: السجن في حق متهمتين نشروا أجوبة البكالوريا

كشف بيان وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج ، عن متابعة متهمتين بجنحة نشر اجوبة امتحانات مادتي التاريخ و الجغرافيا ، شعبة الاداب و الفلسفة ، اثناء سير الامتحانات النهائية باستعمال منظومة المعالجة الالية للمعطيات بواسطة اجهزة التواصل عن بعد،

و تم اكتشاف العملية من طرف حراس المركز و معاينة امن برج بوعريريج ، و عملا باحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية تم الحكم على المتهمتين في جلسة المثول الفوري بثلاث سنوات سجن نافذ و غرامة ب 10 ملايين سنتيم ، بجنحة نشر الاجوبة اثناء سير الامتحانات النهائية باستعمال وسائل التواصل عن بعد .