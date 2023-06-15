آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

برج بوعريريج: السجن في حق متهمتين نشروا أجوبة البكالوريا

مجتمع
15 جوان 2023 ()
بوبكر مخلوفي
0 قراءة
+ -

كشف بيان وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج ، عن متابعة متهمتين بجنحة نشر اجوبة امتحانات مادتي التاريخ و الجغرافيا ، شعبة الاداب و الفلسفة ، اثناء سير الامتحانات النهائية باستعمال منظومة المعالجة الالية للمعطيات بواسطة اجهزة التواصل عن بعد،

و تم اكتشاف العملية من طرف حراس المركز و معاينة امن  برج بوعريريج ، و عملا باحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية تم الحكم على المتهمتين في جلسة المثول الفوري بثلاث سنوات سجن نافذ و غرامة ب 10 ملايين سنتيم ، بجنحة نشر الاجوبة اثناء سير الامتحانات النهائية باستعمال  وسائل التواصل عن بعد .

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • هذا ما قاله بوتين عن ...

    3076 قراءة

  • إطلاق منصة رقمية لبيع السكنات ...

    2653 قراءة