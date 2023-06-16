انطلاق موسم الحصاد بالجلفة

انطلق موسم الحصاد لعام 2023 على مستوى مزرعة بلول بلخير بمنطقة المديريسة بلدية دلدول، في الجلفة

واعطيت إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس أمس على مستوى المزرعة من طرف والي الولاية عمارعلي بن ساعد الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المدنية حيث بلغت المساحة المحروثة لهذا العام على مستوى الولاية 54300 هكتار مقارنة بالسنة الماضية 38 ألف هكتار.

والي الولاية أكد أن الدولة تولي أهمية لشعبة الحبوب ودعم هذا النشاط من مرافقة للفلاح حيث تعيش الجزائر تحديات كبرى وفي هذا السياق أشار ان السلطات العليا سطرت استراتيجية لتوفير هذه المادة الحيوية لما يكفي احتياج المواطن.

وفي إطار الزيارة قام الوالي بمعاينة وتففد العديد من المشاريع وذلك بتدشين نقطة تجميع الحبوب المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببلدية مسعد