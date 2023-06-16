ماذا قال بلماضي عن اعتزال أوكيجة ؟

أعلن الدولي الجزائري، حارس ماتز الفرنسي ألكسندر أوكيجة اعتزاله اللعب دوليا في سن الـ 34.

وكان أوكيجة، حاضرا بالمركز التقني لسيدي موسى، أين تلقى تكريم من قبل زملاءه وأعضاء الطاقم الفني لـ " الخضر".

وقال بلماضي عن قرار أوكيجة الاعتزال:" "محترف من طينة الكبار ولم يتردد أبدًا في القدوم والدفاع عن ألوان بلاده والعمل الجاد في التدريب، حتى لو لم يبدأ في كثير من الأحيان في منصبه".

من جانبه، أعرب أليكس، عن فخره ولحظاته الرائعة التي قضاها مع الخضر حيث كان بطل إفريقيا في عام 2019، وفي موجزة قال: أنا صادق جدًا ولم أغش أبدًا، لا مع نفسي ولا حتى مع الآخرين ولا سيما مع اختيار بلدي، ومن هنا جاء قراري بالانسحاب من المنتخب لأن جسدي لم يعد يستجيب كما كان من قبل، خاصة مع مطالب المستوى العالي للغاية".

يذكر أن أوكيجة لم يستدع للمعسكر الإعدادي الذي يسبق مباراتي أوغندا وعنابة، واكتفى بلماضي بتوجيه للثلاثي بن بوط ومندريا وزغبة.