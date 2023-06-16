أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضر بكيانه عبر التاريخ.

وفي بيان وزارة الدفاع الوطني، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة وذلك بفضل جهود كل المخلصين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة خلال لقائه إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى، أن رئيس الجمهورية يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه خلال السنوات القليلة الماضية

وأكد الفريق أول الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك.