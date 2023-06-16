الجلفة: رفع التجميد عن المجلس البلدي لدار الشيوخ

عاد المجلس الشعبي البلدي لبلدية دار الشيوخ جنوب شرق الجلفة إلى النشاط بعد تجميد دام ما يقارب السنة بسبب الخلافات القائمة بين أعضائه المنتخبين.

حيث عقد والي الولاية عمار علي بن ساعد اجتماعا بحضور رئيس الديوان، رئيس دائرة دار الشيوخ، السيد مدير التقنين و الشؤون العامة - مدير الادارة المحلية ، اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية دار الشيوخ

حيث اسدى الوالي تعليمات لحل وضعية الانسداد ورفع التجميد عن المجلس ورجوعه الى مهامه وفق القانون والتشريع المعمول به مؤكدا على ضرورة تسيير المجلس وفق الديمقراطية التشاركية وتغليب المصلحة العامة

وينتظر سكان بلدية دار الشيوخ قيام المنتخبين بمهامهم على أكمل وجه لتنمية البلدية وقضاء مصالح المواطنين العالقة.