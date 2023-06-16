برنامج " الخضر" قبل مواجهة أوغندا

أكد صباح اليوم، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود أن " الخضر" سيسافرون غدا الأحد إلى الكاميرون تسحبا لمواجهة منتخب أوغندا يوم الثامن عشر من جوان الحالي بملعب جابوما بمدينة دوالا وذلك لسحاب الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال عبود في تصريحات لبرنامج " أستديو الكرة " الذي يبث عبر القناة الإذاعية الأولى: " الأجواء مميزة بين اللاعبين، خاصة بعدما اكتمل التعداد بالتحاق نجم مانشستر سيتي ريضا محرز وكذا أسامة شيتة المتوّج بلقب كأس الكاف مع اتحاد الجزائر".

كما أوضح المتحدث ذاته، أن العودة من دوالا ستكون مباشرة بعد انتهاء اللقاء الذي سيلعب على الساعة الرابعة مساءا، لتتحوّل بعدها العناصر الوطنية إلى عنابة تحسبا لملاقاة تونس وديا يوم الـ 20 من الشهر الجاري بملعب التاسع عشر ماي بعنابة.

يذكر أن العناصر الوطنية ستخوض عصر اليوم آخر حصة تدريبية بداية من الساعة الثالثة والنصف مساء، بعد أن تدربوا في الحصة الأولى على الساعة الخامسة ثم الثانية على الساعة الرابعة وذلك من أجل التأقلم مع ظروف وتوقيت اللقاء المقبل، الذي سيجري فيه التعداد حصة تدريبية واحدة عند الوصول إلى جابوما .