تطمينات بخصوص فيكتور لكحل

طمأن صباح اليوم الجمعة، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود في تصريحات إذاعية بخصوص الوضع الصحي للدولي الجزائري فيكتور لكحل المنضم حديثا إلى صفوف أم صلال القطري.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لبرنامج ّ أستديو الكرة ": " لا يعاني فيكتور من إصابة خطيرة، لقد خصا ثلاث حصص تدريبية مع المجموعة وأحس بعدها ببعض الآلام فقرر المدرب بلماضي عدم المجازفة به وبالتالي استدعاء لاعب آخر وهو أسامة شيتة".

وأضاف: "فيكتور كان القائد في ناديه السابق لوهافر، وكان الموسم مكثفا ومرهقا، ناهيك أن تواريخ الفيفا هذه المرة جاءت في وقت يتزامن ونهاية مختلف الدوريات الأوروبية".

وأردف:" اللاعب لم يتم تسريحه من المجموعة بل يتواجد ضمن التعداد".