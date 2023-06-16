حجاج برج المختار يغادرون الى البقاع المقدسة

في جو مليء بالمعاني الإيمانية و الروحية غادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم حجاج ولاية برج باجي مختار الحدودية في رحلة غير مباشرة مطار برح باجي مختار متوجهبن الى مطار اقنار بولاية تمنراست "حاج باي اخاموخ" مرفوقين بلجنة ولائية خاصة للتكفل بهم والاطمئنان على ظروف سفرهم ،مكونة من مدراء التنظيم و النقل و الشؤون الدينية وملحقيين بديوان الوالي ، ومنه مباشرة الى البقاع المقدسة ،حيث ضم الوفد ولأول مرة أزيد من 294 حاج وحاجة موزعين على كل من ولاية تامنغست - عين قزام - برج باجي مختار في رحلة مباشرة من مطار اقنار الى البقاع المقدسة