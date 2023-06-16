غليزان: جمعية أشرار تحترف السرقة في قبضة الأمن

تمكنت كل من مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي وعناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان في قضيتين منفصلتين من الإطاحة بجمعيتي أشرار تقوم بالسرقة من داخل المساكن.

جاءت القضية الأولى على إثر تلقي مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي لشكوى من أحد الأشخاص بخصوص تعرض مسكنه العائلي للسرقة بالكسر. وبعد التحريات التي قامت بها المصلحة وبالاستعانة بالوسائل التقنية تم التوصل إلى تحديد هوية ثلاثة قصر مشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. أما القضية الثانية فجاءت بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث بغليزان لشكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرض مسكنه للسرقة التي طالت مبلغا ماليا وصندوقا حديديا به مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر، حيث تم التعرف على المشتبه فيه الرئيسي وبالتحقيق معه قام بالكشف عن هوية شريكيه في الجريمة، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.