مدوار يرّد على الانتقادات(فيديو)

رّد رئيس الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة على الانتقادات الشديدة التي طالته خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد البرمجة الجديدة لما بقى من مباريات الموسم وكذلك الاجتماع الذي دار عقد أمس بين رؤساء بعض الفرق ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، حيث طالب اببعض برحيل مدوار أو توقيف البطولة والإعلان عن موسم أبيض.

و قال مدوار لدى نزوله صباح اليوم ، ضيفا على برنامج " أستديو الكرة" الذي يبث عبر القناة الإذاعية الأولى:

*كنا مرغمين على أن تتوقف البطولة في الـ 26 من ديسمبر الماضي، لتسريح اللاعبين، وكان العودة يوم الـ 7 فيفري أي بعد نهاية " الشان".

* لقد توقفت البطولة لمدة 3 أشهر، وبين تواريخ الفيفا والمعسكرات الإعدادية ضاعت 80 يوم من الموسم.

*كان من المقرر أن تنتهي البطولة يوم الفاتح جويلية، ويبقى اللقاء المتأخر الوحيد بين شبيبة الساورة واتحاد الجزائر يوم الـ 4 من الشهر ذاته.

*بلماضي كشف عن قائمة المنتخب الوطني يوم الـ 30 من ماي، وإدارة اتحاد الجزائر طالبت بتأجيل مباراة الجولة 48 ساعة قبل موعدها الرسمي.

* تواصلت شخصيا مع المدرب بن شيخة وكذلك سيد أحمد أعراب ورضا عبدوش في هذا الجانب ومن حقهم طلب التأجيل.

* تكلمت مع زفيزف هاتفيا وطلبت منه أن يطلب من بلماضي أن يلتحق اللاعبون المعنيون بالمعسكّر التحضيري يوم الـ 13 من جوان عوض الـ 13 لكن بلماضي أكد أن الأمر غير ممكن وهذا من أجل التحضير الجيّد.

* قبل شهرين طلب رؤساء الأندية خلال الجمعية العامة و بالإجماع تسوية المباريات المتأخرة ومن بعد ذلك مواصلة المواجهات المتبقية بشكل عادي، لكن الأمور بعد ذلك انقلبت رأس على عقب.

* لم يكن لدي علم بالموعد الرسمي لنهائي كأس الجزائر، لأن الفاف هي من تقترح للوزارة ومن بعدها يتم تحويلها إلى رئاسة الجمهورية، ويوم الـ 27 من جوان كان الموعد المقترح لإقامة النهائي.

* دراوي لاعب خلوق وممتاز والكل يشهد له بذلك لمن ليس لدي أي دخل في عقوبته، فالحكم هو من دوّن ما حدث وشباب بلوزداد على علم بذلك، أنا لست ضده وأنا هنا من أجل تسيير أمور الرابطة وفقط.

* لقد تمت مقارنة عقوبة دراوي بعقوبة زميله السابق أمير سعيود، لكن في ذلك الوقت الإدارة حضرت لحصة السماع إلى لجنة الانضباط بملف مدعوم ببراهين ، وتم إلغاء عقوبة اللاعب، لكن فيما يخص درواي ولا أحد من المسؤولين كان حاضر لدى لجنة الانضباط ولم يتم إعداد ولا تقرير من طرفهم.

* كل من حضر اجتماع الأمس من الرؤساء كان يهمه مصلحة فريقه فقط، هناك من هو مهدد بالسقوط وآخر يبحث مرتبة في البوديوم ومن يدافع عن لاعبه، ماعدا رئيس واحد فقط طالب بمغادرتي ولقد شتمني للمرة الثالثة.

* لماذا هذا الرئيس بالذات لم يتكلم في فضاء آخر من قبل ، لكن بعدما عوقب بدأ يتحدث ويبحث عن المشاكل.

* لا أحد يستقوي على مدوار و يجبره على فعل أشياء رغما عنه ولا أعترف برئيس نادي وفق العادة super prisident.

*من فشل في مهمته يرحل وأنا أولهم.

* مستعد لأجراء مناظرة مع أي شخص كان.

* ما يحدث من مشاكل الآن ، سببه نظام المنافسة الذي تم تغييره في وقت الرئيس السابق خير الدين زطشي، وكنت أول المعارضين لذلك بالحجة والدليل ولم أحضر أشغال الجمعية العامة آنذاك.

* لست نادم على التسهيلات التي قدمتها للفرق ، فيما يتعلق بالتحضير للمنافسات خاصة بعدما توّج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكاف.

*هناك رؤساء فرق على مستوى 3 بلديات طالبوا بالتأجيل بسبب البكالوريا ، هل هذا الأمر عادي؟

* يقومون ببرمجة المعسكرات الإعدادية دون علمهم ببرنامج ورزنامة البطولة، و ليست لدي سلطة الكلمة.

* في حال مواصلتي مهامي على رأس الرابطة الموسم المقبل، ستتطبق المواعيد بحذافيرها اللهم إن كانت هناك إكراهات موضوعية .

* البعض من رؤساء الفرق والمدربين هم من يقومون بالضغط وهناك من هو مغتاض مني لأني لم أرد عليه في الهاتف.