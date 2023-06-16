بوتن يشكر الرئيس تبون

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شاكرا له على مشاركته، كضيف شرف في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال بوتين، افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمشاركة الرئيس تبون كضيف شرف بالمنتدى في دورته الـ 26، الذي يعرف مشاركة 130 دولة وفاعلين اقتصاديين من مختلف دول العالم، إن منتدانا هذا ينعقد وسط تحديات اقتصادية صعبة ومع هذا سنحافظ على نجاعة اقتصادنا الوطني، مشيرا الى أن الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن استراتيجية روسيا نجحت.