وفاة "عبد اللطيف" .."ماسكوت" اتحاد بلعباس

دخلت اليوم الجمعة مدينة سيدي بلعباس في حداد بعد إعلان وفاة أشهر مشجع لنادي اتحاد بلعباس لكرة القدم حواس عبد اللطيف المعروف في أوساط محبي الفريق باسم "عبد اللطيف" وذلك إثر صراع مرير مع المرض كان قد ألزمه الفراش لعدة أشهر.

ويصنف الفقيد من بين أكثر المناصرين وفاء لنادي "المكرة" ومن الفئة التي كانت تمرض لخسارة الاتحاد وهو الذي كان حاضرا خلال العشريات الثلاث الأخيرة في كل مباريات اتحاد بلعباس تقريبا سواء تلك التي كانت تلعب بداخل أو خارج الديار، ما جعل "العقارب" يتعلقون به ويزلزلون المدرجات إيذانا بالتحاق "ماسكوت" الفريق بالملعب لرؤية معشوقته.

وقد عرف عن المرحوم حواس عبد اللطيف أيضا حبه للتنقلات التي قادته تقريبا إلى كل الولايات الشمالية للوطن وذلك من تلمسان غربا إلى عنابة شرقا وهو الذي تدهورت حالته الصحية بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، ما عجل بتحويله صوب المستشفى أين فارق الحياة فجر يوم الجمعة.

يذكر أن الفقيد متقاعد من المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ بضع سنوات.