رحيل صاحب أول شركة صبر آراء في الجزائر

توفي، اليوم محمد عباسة، عن عمر يناهز 71 سنة، أول مؤسس لمعهد خاص بصبر الآراء في الجزائر سنة 1989 و أحد مؤسسي معهد علوم الإعلام و الاتصال في الجزائر العاصمة. محمد عباسة من مواليد 30ديسمبر 1952 بمستغانم اين زاول دراسته ما بين 1958 لغاية 1965 بمدرسة " بيل في-المنظر الجميل".

عاش الراحل أكثر من 12 سنة في المنفى بباريس بعد اصداره لكتاب " بوتاخين" سنة 2010 باسمه المستعار مهدي الجزائري، ينتقد فيه نظام بوتفليقة وعصابته قبل أن يتعرض لحملة مطاردة وحجز نسخ الكتاب في المكتبات. كتب بنفس الاسم المستعار مهدي الجزائري عمود صحفي بعنوان " الجمهورية الكسكسية" من 1997 لغاية 2001.

خريج جامعة الجزائر و تابع دراسته في جامعات غرونوبل و ليل و السوربون بفرنسا، اشتغل في القناة الثالثة و الإذاعة و التليفزيون الجزائري من 1968 إلى 1969، كما عمل كمستشار بوزارة الإعلام سنة 1972.

ساهم في إصدار أول مجلة جزائرية حول الاتصال بعنوان " كراسات الاتصال "، بالإضافة إلى تأسيس معهد علوم الإعلام و الاتصال ببن عكنون في الجزائر العاصمة.

للتذكير أسس معهد عباسة سنة 1989 مستغلا فترة الانفتاح الديمقراطي والتعددية الإعلامية والسياسية بعد أحداث 5اكتوبر 1988، حاول تدارك النقص المسجل في الجزائر من ناحية صبر الآراء والتحقيقات الميدانية لوضع المعطيات تحت تصرف أصحاب القرار، على غرار التحقيق الميداني الذي أنجزه لصالح وزير المدينة الراحل رشيد بوكرزازة قبل إقالته بسبب نتائج صبر الآراء حول الجزائري في المدينة.

عاد لأرض الوطن بعد رحيل بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وحاول استرجاع أرشيف المعهد بالمقر المتواجد بدار الصحافة في الجزائر، بعد تعرض مقر المعهد السابق بشارع العربي بن مهيدي للغلق في أعقاب نشره لكتاب " بوتاخين".

يمتلك عباسة العديد من الروايات من بينها " الشفق الاخير التي.ك" و " نايلة ابنة صانع الجبس" و أعمال أخرى.