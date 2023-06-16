وجهة جديدة لسعيود

كشف اليوم الجمعة، تقرير سعودي أن الجزائري أمير سعيود سيخوض تجربة جديدة في الدوري بداية من الموسم المقبل.

ووفق صحيفة " الرياضية "، وعن مصادر وصفتها بالخاصة، فإن لاعب المنتخب المحلي اتفق مع إدارة نادي الرائد على تمثيل ألوانه لمدة عامين .

وأضافت " الرياضية "، أن ذلك جاء بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، مع العلم أن عقده مع الطائي ينتهي 30 جوان الجاري.

وطبقًا للمصدر ذاته، تضمَّنت الاتفاقية بين سعيود والرائد بند التفعيل موسمًا إضافيًّا ثالثًا في حال اتَّفق الطرفان على ذلك.

يذكر أن مصادر “الرياضية” أشارت في عددها الصادر 17 أبريل الماضي إلى أن اللاعب رفض التجديد لنادي الطائي، الذي شارك معه في 27 مواجهةً بدوري روشن السعودي في موسمه المنتهي أخيرً.