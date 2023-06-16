"الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا "

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وتصرفاتهم.

ورد رئيس الجمهورية، خلال منتدى سانت بيترسبورغ، على سؤال حول مزاعم عن ضغوطات تتعرض لها الجزائر تثنيها عن شراء الأسلحة من روسيا قائلا :"أجيب بجملة واحدة..الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك".

وشكر الرئيس تبون، خلال كلمة له أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال مشاركته كضيف شرف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الاستضافة وحياه على حسن تنظيم روسيا لهذا المنتدى الهام، كما شكر روسيا على مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد رئيس الجمهورية، أن تعاون الجزائر وموسكو لا يقتصر على المبادلات التجارية وإنما يشمل التعاون الصناعي والفلاحي.

وأكد الرئيس تبون أن قانون الاستثمار الجديد يمنح للمستثمرين حماية خاصة بضمانات استثنائية، كما أن القانون الجديد للطاقة يعطي كل الضمانات للشركات التي تشتغل في الجزائر، مضيفا أن البلاد تشهد مرحلة تنموية هامة وأصبحت وجهة استثمار واعدة بسبب محفزات الاستثمار.

وتابع: "سنعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء، والمجال مفتوح أمام الاقتصاديين الذين ينتظرون دعم الحكومة الجزائرية... ليست على بلدنا أية مديونية، لذا أدعو المستثمرين لاكتشاف بيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية الجديدة".

وأضاف رئيس الجمهورية "نسبة نمو الجزائر 4,3 بالمائة، وستتطور إلى أكثر من ذلك خلال 2023، كل النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار منشورة على الجريدة الرسمية، ومحفزاته جد مساعدة على خلق الثروة".

وتطرق الرئيس تبون إلى موضوع انضمام الجزائر إلى "بريكس" قائلا: "نريد الانضمام في أقرب وقت إلى البريكس لتحرير اقتصادنا من بعض الضغوطات، وأتمنى أن تكون هناك عملة عربية واحدة".

وختم رئيس الجمهورية: "لا توجد حروب رابحة، كل الحروب خاسرة..أتمنى للبشرية الرقي والرفاه خاصة للشعوب الفقيرة..أعتقد أن الرئيس بوتين معتدل جدا في مداخلاته وأستخلص من كلامه اليوم بأنه صديق لكل العالم، تماما كما الجزائر، إلا ما يعادينا".