ڨالمة: تفكيك شبكة سرقة المواشي

فكك أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية هيليوبوليس بڨالمة، شبكة إجرامية خطيرة مختصة في سرقة المواشي، تتكون من 07 أشخاص، سطت على قطيع أغنام لأحد المواطنين من 45 رأس من الأغنام ذات السلالة المحلية.

استنادا إلى بيان لخلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، فإن العملية النوعية، قد تمت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية وهو مربي للمواشي من بلدية، لمقر فرقة الدرد بهيليوبوليس ، حيث سارعت مصالح الفرقة إلى تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، مع تفعيل مخطط سرقة المواشي لجميع الوحدات المجاورة وغلق المنافذ المحتمل تسلل اللصوص منها.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري، تم توقيف 03 عناصر من العصابة، بينما لاذ 04 منهم بالفرار، كما تم حجز شاحنة من نوع "جاك". وقد تم اقتياد المشتبه فيهم إلى نقرا الفرقة لمواصلة التحقيق معهم، مع استرجاع 43 رأسا من القطيع المسروق وتسليمها لمالكها.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة، الذي أحال القضية على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى المحكمة نفسها، حيث أمر بإيداع مشتبه فيه واحد الحبس، فيما وضع المشتبه فيهما الآخرين الموقوفين تحت الرقابة القضائية.