توبة يقترب من البطولة الاسبانية

كشفت تقارير إعلامية تركية, أن المدافع الدولي الجزائري والمحترف في باشاك شهير, أحمد توبة, أصبح قريبا جدا من الانتقال إلى البطولة الاسبانية لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية, عبر بوابة نادي ريال بيتيس المتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "فانتيك" التركية, أمس الخميس, فإن الأيام الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة بين إدارتي الفريقين بشأن انتقال المدافع الجزائري, الذي كان قد انضم إلى فريق باشاك شهير الصيف الماضي, قادما له من فريق فالفيك الهولندي مقابل مليوني يورو.

وتأتي رغبة ريال بيتيس في محاولته ضم توبة, لكون أن الفريق أمسى بحاجة إلى مدافع يلعب بالقدم اليسرى, وله قدرة الخروج بالكرة من الخلف, وهو الامر الذي يتميز به المدافع الجزائري, الذي خاض مع فريقه الحالي باشاك شهير خلال هذا الموسم المنتهي 39 مباراة, سجل خلالها هدفا واحدا, واحتل معه المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة وواقتطع معه تأشيرة التأهل لنهائي كأس تركيا الذي خسره أمام فنربخشه.

ويتواجد احمد توبة ضمن قائمة المنتخب الوطني المتواجدة بمركز سيدي موسى تحسبا , تحسبا للمواجهة المقررة أمام أوغندا يوم 18 يونيو بملعب جابوما بدوالا (الكاميرون), لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة (المجموعة السادسة) لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023 لكرة القدم (المؤجلة لسنة 2024).