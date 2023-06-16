تبسة: العثور على جثة طفل بسد ببلدية عين الزرقاء

تمكنت عناصر الحماية المدنية بولاية تبسة من العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة بسد ببلدية عين الزرقاء الحدودية، حسب ما ورد اليوم الجمعة في بيان لخلية الإعلام والاتصال لذات السلك النظامي.

واستنادا لذات الوثيقة، فقد تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية لبلدية عين الزرقاء مدعوما بكل من الوحدة الثانوية للكويف وفرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية والوحدة الرئيسية بتبسة إثر بلاغ تقدم به أهل الطفل الذي كان مفقودا منذ 14 يونيو الماضي للبحث عنه.

وبعد توسيع عملية البحث والتمشيط على مدار 3 أيام، تم العثور على جثته اليوم الجمعة بسد عين الزرقاء، ليتم انتشالها من طرف فرقة الغطاسين و نقلها إلى مصلحة الاستعجالات بالمرفق الصحي لبلدية عين الزرقاء، كما جرى توضيحه.