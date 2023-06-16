تجار المهلوسات في قبضة أمن غليزان

نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 04 أشخاص وحجز 239 قرصا مهلوسا، وأكثر من 25 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وذلك بناء على الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة قصد ترويجها على مستوى حي شعبي بمدينة غليزان، وبعد إعداد خطة عمل محكمة تم توقيفهم على متن مركبة من نوع طويوطا هيليكس، أين تم ضبط خلال تفتيشهم على 239 كبسولة من المؤثرات العقلية بحوزة أحد الموقوفين، فيما تم ضبط مبلغ مالي يفوق 25 مليون سنتيم من عائدات الترويج بحوزة مرافقه، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.