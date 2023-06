Chanegriha: Le peuple algérien a triomphé

Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’Armée Nationale Populaire a entamé, ce vendredi 16 juin 2023, une visite de travail et d’inspection en 1ère Région Militaire à Blida.

Le Général d’Armée a souligné que le peuple a triomphé de tous les desseins qui visaient sa déstabilisation à travers l’histoire, par ce qu’il est resté attaché à son unité et à son identité nationales.

Il a, également, a mis l’accent sur la nécessité de faire preuve davantage de veille, de conscience et d’anticipation, pour renforcer la stabilité de l’Etat et réunir les exigences de la puissance nationale, dans toutes ses dimensions.