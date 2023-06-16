البليدة: قرارين ولائيين لحماية الثروة الغابية

أصدرت مصالح ولاية البليدة، تزامنا مع حملة مكافحة حرائق الغابات للموسم الجاري، قرارين لحماية الثروة الغابية من خطر الحرائق الذي يترصدها كل فصل صيف، حسبما علم به اليوم الجمعة من ذات الهيئة.

واستنادا لنفس المصدر فقد "تم في إطار التدابير و الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من حرائق الغابات و حماية الاملاك الوطنية الغابية والمحاصيل الزراعية المتواجدة عبر إقليم ولاية البليدة، إصدار قرارين ولائيين دخلا حيز التنفيذ منذ الفاتح يونيو الجاري وهما ساريا المفعول إلى غاية 31 أكتوبر القادم".

ويقضي القرار الأول رقم 1239، حسب المصدر، بمنع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية للولاية كونها غالبا ما تتسبب في نشوب الحرائق خلال فصل الصيف. فيما ينص القرار الثاني رقم 1240 على منع كل أشكال التخييم (الفردي أو الجماعي)، إلا برخصة مسلمة من الجهات المختصة، ومنع استعمال الدراجات النارية داخل المسالك والفضاءات الغابية، إلى جانب منع أي شكل من أشكال التنزه في المناطق الغابية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت محافظة الغابات للولاية أن هذين القرارين، اللذين سبق وأن تم العمل بهما الموسم الفارط، ساهما و"بشكل كبير" في التقليص من حرائق الغابات بالولاية أين سجلت البليدة خلال سنة 2022 إتلاف 37 هكتار مقابل 565 هكتار من الغطاء النباتي سنة 2021 مع عدم تسجيل أي حريق بمنطقة الشريعة التي تضم محمية غابية.