Les Algériens sont nés libres et ils le resteront

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi à Saint-Petersbourg (Russie), que les Algériens étaient nés libres et ils le resteront dans leurs décisions.

Répondant à une question sur des pressions auxquelles serait soumise l'Algérie en raison de ses relations avec la Russie, le Président Tebboune, invité d'honneur de la séance plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), a souligné que "les Algériens, nés libres, resteront souverains dans leurs décisions et leurs positions".

Le président russe, Vladimir Poutine qui a présidé l'ouverture des travaux de la plénière du SPIEF, a exprimé ses remerciements au Président Tebboune pour sa participation en tant qu'invité d'honneur à cet évènement.

Plus de 17.000 participants représentant près de 130 pays participent aux travaux de la séance plénière du SPIEF, qui se poursuit jusqu'au 17 juin en cours.

Cet important évènement économique est organisé sous le thème "Le développement souverain comme fondement d'un monde juste: unir nos forces pour les générations futures".

Le Président Tebboune a entamé mardi dernier une visite d'Etat en Fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.