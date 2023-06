"Le Président Tebboune, un leader qui respecte les intérêts de son pays"

Le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine a vanté, vendredi à Saint-Pétersbourg, la personne du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qu'il a qualifié de "leader qui respecte les intérêts de son pays".

"Tous les présents saisissent bien le sens de venir à Moscou pour nous rejoindre à ce forum. Je cite son excellence le président algérien, un leader qui respecte les intérêts de son pays, l'Algérie, avec laquelle nous entretenons des relations amicales de longue date", a déclaré le président Poutine lors de la séance plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (14-17 juin).

"Nous vouons du respect au peuple algérien qui, de 1954 à 1962, a combattu pour recouvrer son indépendance au prix de laquelle 1,5 million de martyrs sont tombés au champ d'honneur. Au lendemain de l'indépendance, l'armée française a mené des essais nucléaires au Sahara dont les conséquences sont désastreuses", a-t-il ajouté.

Rappelant que son pays entretenait des relations amicales de longue date avec l'Algérie et les Etats africains et arabes, il a relevé que le Président Tebboune "s'intéresse aux développements de la situation en Ukraine et a plaidé solennellement lors de la rencontre pour la paix".

S'adressant toujours au Président Tebboune, le président russe a remercié les efforts de l'Algérie pour la médiation et "votre volonté de soutenir les efforts de règlement pacifique de la crise en Ukraine".

La Russie, poursuit M. Poutine, s'engage à assurer la sécurité alimentaire mondiale et à fournir le soutien aux pays qui rencontrent des difficultés pour garantir leur sécurité alimentaire.

"Mon pays assurera la sécurité alimentaire mondiale et fournira le soutien aux pays qui souffrent de problèmes liés à leur sécurité alimentaire", a-t-il soutenu.

Poutine a affirmé que la Fédération de Russie a gardé sa position de premier exportateur mondial de céréales, les exportations des produits agricoles du pays s'étant élevées à 41 milliards USD pour une valeur totale de 592 milliards USD d'exportations.

Evoquant la position de la Russie dans le monde, Poutine a souligné que son pays avait développé ses relations avec les pays et les régions qui constituent la locomotive du développement dans l'économie mondiale. Ces pays "ne se soumettent pas aux pressions étrangères, guidés uniquement par leurs intérêts nationaux", a-t-il dit.

Concernant la situation économique en Russie, Poutine a affirmé que le système financier du pays est "globalement stable", relevant que "le secteur privé et nos entreprises ont pu combler le vide laissé par les entreprises occidentales qui se sont retirées de la Russie".

Il a ajouté que son pays "demeurera un acteur sur la scène internationale", et que l'économie russe a pu préserver sa place de 6e économie mondiale, relevant que les mesures prises dernièrement par les autorités russes avaient permis aux entreprises de préserver leurs activités, d'éviter la fluctuation des prix et de contrôler l'inflation.

Les revenus des secteurs hors pétrole ont connu une croissance, au cours des premiers mois de cette année, qui dépasse les prévisions, a-t-il affirmé, faisant observer que le deuxième trimestre de l'année passée était le plus difficile pour la Russie, avant que la situation ne s'améliore avec l'enregistrement d'une augmentation de 3,3% du PIB le dernier avril.

Plus de 17.000 participants représentant près de 130 pays prennent part aux travaux de la séance plénière du SPIEF qui se poursuit jusqu'au 17 juin en cours.

Cet important évènement économique est organisé sous le thème "Le développement souverain comme fondement d'un monde juste: unir nos forces pour les générations futures".

Le Président Tebboune a entamé mardi dernier une visite d'Etat en Fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.