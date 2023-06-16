أزيد من 430 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية

أكد المدير المركزي المكلف بالنشاطات السياحية ومخطط الجودة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، نبيل ملوك أنه تم تخصيص أزيد من 430 شاطئ للسباحة موزعين على 14 ولاية ساحلية.

وأوضح ملوك في لقاء مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدة إجراءات تحفيزية إتخذت لتحسين تسيير هذه الشواطئ في إطار البرنامج الذي سطرته اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2023 بناء على تعليمات الوزير الأول وتحت إشراف وزارة الداخلية بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بما فيها وزارة السياحة والصناعة التقليدية لتوفير الراحة للمصطافين.

ويرتكز هذا البرنامج على محاور أساسية تهدف إلى تحسين مستوى استغلال الشواطئ وتعزيز مرافق الإيواء وترقية التنشيط والترويج والاتصال.

وأكد ملوك أن جزء من هذه الشواطئ يمنح بموجب حق الامتياز لتسيير الشواطئ وتهيئتها إلى المهنيين والمحترفين، وهذا استدراكا للنقائص المسجلة في المواسم السابقة، تماشيا مع مسعى تحسين الخدمات المقدمة حسب المعايير المعمول بها وخلق نوع من التنافس بين الوجهات السياحية الوطنية والإقليمية لبلوغ الامتياز في حين يخصص الجزء الآخر للاستغلال الحر.

كما تستفيد المؤسسات الفندقية من حق الامتياز لاستغلال الشواطئ المحاذية لها لتمكينها من تقديم عروض متكاملة للمقيمين.