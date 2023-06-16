مناصر" الخضر" الوفي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله ، اليوم الجمعة، المناصر الوفي للمنتخب الوطني عبد القادر وادي الشهير باسم "كادي".

وجاء في نعي نُشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم :" بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقت أسرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحزن عميق نبأ المغفور له السيد وادي عبد القادر المعروف باسم كادي، الذي طالما رافق المنتخب الوطني وناصره في جل مبارياته داخل وخارج الوطن".

وجاء في التعزية : "بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد جهيد زفيزف وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل أطقم المنتخب واللاعبين بأخلص التعازي لأسرة الفقيد داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته"