موجة حر شديدة تجتاح هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة وأمطارا غزيرة في مختلف مناطق الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة أنه سيسجل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة تتراوح بين 42 و44 درجة، على ولايات عين الدفلى، الشلف، البليدة، تيزي وزو، ابتداء من يوم غد الإثنين.

كما ستعرف ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، وبجاية، موجة حر شديدة، تتعدى 40 درجة وذلك ابتداء من صباح يوم غد الإثنين.

بالإضافة إلى ولايات غليزان، معسكر وسيدي بلعباس، التي سجلت ارتفاعا لدرجات الحرارة تصل 38 درجة، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

كما توقعت تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى تتعدى 44 درجة، ببرج باجي مختار وأدرار، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية الساعة 21:00

كما أشارت ذات المصادر إلى تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 30 ملم محليا، على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة. بالإضافة إلى ولايات البيض، الأغواط، جانت، تمنراست، إن قزام، وبرج باجي مختار، وذلك ابتداء من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية منتصف الليل.