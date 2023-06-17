ورقلة: لقاء موسع مع فعاليات المجتمع المدني

نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني صباح اليوم بمقر ولاية ورقلة، منتدى الحوار والمواطن والتنمية المحلية بحضور السلطات المحلية وممثلي الجمعيات المحلية.

وقال ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني أكرم زيدي، أن هذا اللقاءات تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى فتح فضاءات حوارية بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والسلطات العمومية من أجل تمكين المواطن في بلورة حلول للمشاكل والانشغالات المطروحة محليا.

كما أكد المتحدث ذاته، أن هذه اللقاءات التي ينظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني عبر الولايات، تهدف إلى تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية والمساهمة في إيجاد الحلول لانشغالات المواطن، من خلال تفعيل آليات الحوار ورفع انشغالات المواطن للسلطات المحلية .

وعرف اللقاء، تدخل العديد من ممثلي الجمعيات الذين طرحوا جملة من الانشغالات المحلية والمشاكل المطروحة في عدد كم القطاعات، فضلا عن مطالب تنموية ومشاكل لا تزال عالقة .