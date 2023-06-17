المدية: المخطط الأزرق يستهدف أزيد من 70 ألف مستفيد

تعكف السلطات المحلية بولاية المدية هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة في التحضير لاستقبال موسم الاصطياف من خلال إعداد برنامج هام تضمن تشجيع السياحة الغابية والجبلية إلى جانب تفعيل المخطط الأزرق الذي أثبت نجاعته خلال الموسم المنصرم باستفادة الأطفال بالمناطق النائية خصوصا من الاستجمام.

وتحرص السلطات على إيلاء العناية القصوى لنظافة وجاهزية مختلف المسابح، مع الوقوف على سير تطبيق المخطط الأزرق باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالتكفل بالانطلاقة الفعلية لموسم الاصطياف وفي هذا الإطار تقرر فتح جميع مسابح الولاية لاستقبال أبناء مناطق الظل.

ومن المنتظر أن تشهد مسابح الولاية السبعة التي تقرر فتح أبوابها لاستقبال مرتاديها من مختلف البلديات، ويتعلق الأمر بمسابح المدية البرواقية قصر البخاري أولاد عنتر، العمارية وتابلاط، التي ظلت مغلقة لسنوات.

ويستهدف المخطط الأزرق أزيد من 70 ألف مستفيد من المقرر تعاقبهم على المسابح السبعة. فيما من المقرر استفادة أزيد من 10آلاف طفل من أبناء مناطق الظل على وجه الخصوص من برمجة رحلات سياحية للشواطيء

وقد دعا والي الولاية إلى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإنجاح المخطط الأزرق بضرورة التفعيل الميداني للبرنامج الخاص بموسم الاصطياف مع استهداف أطفال المناطق النائية.

والتحضير الجيد للمسابح السبعة مع اخضاعها للمراقبة واستمرار خضوع مدربي السباحة للتكوين المسبق من قبل مديرية الحماية المدنية لمرافقة الاطفال مرتادي المسابح، الى جانب الحرص على نظافة المسابح وتوفير المياه لضمان بيئة صحية امنة للمصطافين.

للإشارة فإن المخطط الأزرق يبقى الهدف منه تأمين برنامج صيفي ممتع للأطفال واكتشاف المواقع السياحية والوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية ومحاربة ظاهرة السباحة في المجمعات المائية.