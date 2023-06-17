غليزان: أكثر من 12 ألف طفل يحضرون حفل الشاب يزيد

أحيا الفنان الشاب يزيد حفلا بهيجا بحديقة الياسمين بغليزان،وهذا بدعوة من والي الولاية،بمناسبة عيد الطفل الإفريقي،حضره أزيد من 12 ألف طفل ابتهجوا بما ردده "عمو" يزيد من أغاني وأناشيد تجاوب معها الأطفال الحاضرون وأولياؤهم،الذين قدموا من أنحاء مختلفة،وحتى من المناطق النائية،وغضت بهم ساحة الحديقة الفسيحة.واعتبرت العائلات الحاضرة أن هذا الحفل هو الأفخم في تاريخ ولاية غليزان. بالمناسبة زار المطرب الشاب يزيد الأطفال المرضى المتواجدين بمستشفى محمد بوضياف،وقدم لهم هدايا،مع أخذ صور للذكرى، من جهته كرم والي غليزان التلاميذ النجباء بهدايا تحفيزا لهم على المزيد من بذل الجهد في سبيل التحصيل العلمي.