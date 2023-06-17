غرامات تفوق 480 مليون دج بمطار الجزائر

سجلت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة أزيد من 920 مخالفة وغرامات مستحقة تفوق قيمتها 480 مليون دج، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023.

وحسبما علمته "وأج" من المديرية العامة للجمارك، فإن مفتشية أقسام الجمارك بالمطار، عاينت 906 مخالفة مكتب (المسجلة في مكاتب الجمارك)، فيما فاق مبلغ الغرامات المستحقة المتعلق بها 480 مليون دج.

وبلغ عدد مخالفات قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 16 مخالفة، سمحت بحجز 83600 أورو و14200 دولار، فيما ناهز مبلغ الغرامات المستحقة المتعلق بها 43 مليون دج.

أما في سنة 2022، فبلغ عدد المخالفات الجمركية المسجلة في المكاتب 1311 مخالفة، بمبلغ غرامات مستحقة يفوق 42 مليار دج.

كما سجلت مفتشية الجمارك في نفس الفترة 56 مخالفة مرتبطة بقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أسفرت عن حجز أزيد من 86 ألف أورو وحوالي 112 ألف دولار، مع مبلغ غرامات يناهز 38 مليار دج.

وبخصوص أهم المحجوزات المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، فتمثلت في أكياس تحتوي مواد متفجرة، مسدس قبضي، 13 كاشف معادن، 5 أختام إدارية خاصة بهيئات رسمية، 120 شريحة إلكترونية و27 هيكلا مزودا ببطاقات إلكترونية "جي.بي.أس".

وشملت قائمة المحجوزات أيضا 8044 هاتف نقال، 4909 شاشة هاتف نقال، 8376 ساعة ذكية، 671 لوحة رقمية، 10629 سماعة "بلوثوث"، 2124 خرطوشة سجائر، 238 سيجارة إلكترونية و600 قارورة سائل خاص بالسجائر الإلكترونية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فحجزت مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين- مسافرين، حوالي 640 غرام من الذهب و500 غرام من الفضة.

وفيما يتعلق بأهم المحجوزات المحققة سنة 2022، فتمثلت في 385 قرصا مهلوسا، قرابة 550 غرام من الكوكايين، 2 بنادق صيد، بندقية هوائية، طائراتي "درون" مع لواحقهما، 16 كاميرا تجسس، 22 جهاز "جي.بي.أس" و210 "بلوثوث" سري وغير مرئي.

اضافة إلى ذلك، تم حجز حوالي 16 ألف هاتف نقال، 5387 شاشة هاتف نقال، 926 ساعة ذكية، 192 لوحة رقمية، حوالي 3 آلاف سماعة "بلوثوث" وكذا 1145 خرطوشة سجائر.

شملت القائمة أيضا كمية معتبرة من المعادن النفيسة تمثلت في أزيد من 2.5 كلغ من الذهب و4.7 كلغ من الفضة، حسب حصيلة مديرية الجمارك.