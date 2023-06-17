إطلاق موسم الاصطياف 2023

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت في بيان لها، عن إطلاق الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة لحساب موسم اصطياف 2023.

وأوضح نفس المصدر، أنه و من أجل السهر على سلامة المصطافين، تم وضع الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة ابتداء من 17 يونيو إلى غاية 30 سبتمبر المقبل، والذي يمتد من الساعة 9:00 الى 19:00 .

وجاء إطلاق الجهاز--يضيف البيان-- موازاة مع إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والمدير العام للحماية المدنية وكذا والي ولاية سكيكدة على اطلاق موسم اصطياف 2023.

وأشار البيان، أنه بالنسبة لهذا الموسم، تم تحديد من إجمالي 616 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني 437 شاطئ مسموح للسباحة، والتي سيتم حراستها، مع تحديد 179 شاطئ ممنوع للسباحة لعدة أسباب منها التلوث وبعض الأخطار التي تهدد سلامة

المصطافين.

وفي هذا السياق، قامت ذات المصالح بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بـ 10736 عون محترف وموسمي، مهمتهم الوقاية والحراسة والتدخل في الشواطئ المسموحة للسباحة، كما تم تدعيم ذات الجهاز بوسائل مادية إضافية خاصة فيما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ.

وفي هذا الإطار تم وضع حيز الخدمة 128 زورق للإنقاذ البحري كوسائل دعم إضافية زيادة على المعدات الجماعية والفردية.

وعادت المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها للتذكير بالإحصائيات المسجلة خلال آخر 05 سنوات، والتي أظهرت أن الأسباب الرئيسية للغرق تبقى دائما السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خلال خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، وعدم احترام التوصيات والإرشادات الوقائية.

وأشارت إلى أنه خلال سنة 2022 قام أعوان الحراسة بـتسجيل 89647 تدخل سمح بإنقاذ 61819 شخص من الغرق، في حين تم تسجيل وفاة 190 شخص 83 منهم توفوا غرقا في الشواطئ المسموحة مقابل 107 غريق في الشواطئ الممنوعة للسباحة.

و للتقليل من هذه الحصيلة اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية وهذا عن طريق التحسيس والتوعية، من خلال تنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة في المجمعات المائية منذ 07 مايو المنصرم، على مستوى كل القطر الوطني، بغرض غرس ثقافة وقائية من أخطار الغرق وكذا أخطار ( كالسقوط والتسممات الغذائية) وذلك على مستوى الشواطئ وخاصة على مستوى الشواطئ الممنوعة.

وفيما يخص السباحة في المجمعات والبرك المائية --مثلما يشير إليه المصدر-- فقد تم تسجيل 85 حالة وفاة سنة 2022، غالبيتها أطفال رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل وخلال كل فترة موسم الاصطياف.

وفي هذا الإطار، ذكرت ذات المصالح، المواطنين وخاصة الأولياء باحترام مختلف التوصيات الأمنية والمتعلقة بالسباحة و التي تشمل عدم الذهاب و السباحة في الشواطئ الممنوعة وان لا يتم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة، اضافة الى حراسة الاطفال وعدم تركهم لوحدهم خاصة المزودين بالألعاب المائية.

وشددت المديرية على ضرورة احترام الرايات الموضوعة التي تدل على حالة البحر، وعدم السباحة بعد التعرض للشمس لمدة طويلة وكذا عدم السباحة بعد الأكل.

وعادت المديرية للتذكير بانه في حالة وقوع أي خطر يجب على المواطنين الاتصال بمصالحها على الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط.