البويرة: وفاة شخصين في حادث مرور

لقى شخصان حتفهما زوال اليوم في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 8 في جزئه الرابط بين بلديتي بئر أغبالوا و الروراوة، على إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية .

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإن تدخلت إسعافاتنا على الساعة 13سا00د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني 08 في شطره الرابط بين بلدية بئر غبالو و الروراوة، الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة خلف الحادث وفاة شابين يبلغان من العمر حوالي 22 سنة تم تحويلهما إلى مستشفى عين بسام .