النعامة: الملتقى الوطني الأول لإعادة بعث مشروع السد الأخضر

أشرف والي النعامة "الوناس بوزقزة" صبيحة هذا اليوم بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة على انطلاق أشغال الملتقى الوطني الأول حول إعادة بعث مشروع السد الأخضر الذي تنظمه محافظة الغابات بالتنسيق مع المركز الجامعي وحضور محافظي الغابات لكل من ولايات بشار، الأغواط، البيض والنعامة.

وقد اختار المنظمون شعار الملتقى مقاربات ورؤى جديدة لإعداد أرضية وتصورات علمية حتى تكون إعادة بعث المشروع في إطار تنموي مندمج تشارك فيه مختلف الفعاليات بما فيها تجارب وخبرات المختصين .

ويشرف على تأطير هذه الفعاليات أساتذة ومختصون في المجال، وقد خصصت الفترة المسائية لعمل الورشات على أن تتوج بتوصيات.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى تزامنا والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي استفحل بسبب عوامل طبيعية أهمها الجفاف وأخرى بشرية ممثلة في الاعتداءات المتكررة على المراعي والحرث الجائر وتدهور الغطاء النباتي ما سمح بالزحف الرملي.

وتؤكد مهندسة متخصصة أن إعادة بعث مشروع السد الأخضر سيكون على مساحة 4.7 مليون هكتار على المستوى الوطني ويتم إنجازه على امتداد سبع سنوات 2023\2030.

للإشارة، فإن ولاية النعامة خصصت 173ألف هكتار بسبع بلديات لإنجاز هذا المشروع بالاعتماد على ثلاث عمليات: غراسة الأشجار -الغراسة الرعوية وتثبيت الكثبان بهدف إعادة التوازن الإيكولوجي وحماية البيئة ووقف الزحف الرملي الذي يشكل هاجسا وتحديا للمسؤولين.