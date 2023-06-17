تسريح فيكتور لكحل بسبب الإصابة

تم تسريح لاعب وسط الميدان الدولي الجزائري فيكتور لكحل من طرف الطاقم الفني الوطني, و لم يتنقل مع المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم السبت إلى دوالا لمواجهة أوغندا، يوم غد الأحد بملعب جابوما (سا 00ر16 لحساب الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2(المؤجلة إلى 2024) حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

و كتبت الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي ما يلي:"قرر الطاقم الفني بالتنسيق مع الطاقم الطبي تسريح لاعب الوسط فيكتور لكحل الذي لن يتنقل إلى دوالا".

و كان الناخب الوطني قد استسبق الأمور باستدعاء يوم الخميس، لاعب وسط اتحاد الجزائر، أسامة شيتة، بعد الشكوك التي حامت حول مشاركة لكحل. و كان شيتة قد التحق بالمجموعة مساء يوم الخميس و شارك في الحصتين التدريبيتين الأخيرتين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قبل التنقل إلى الكاميرون.

هذا الغياب هو الثاني في صفوف "الخضر" بعد لاعب وسط أولمبيك نيس، هشام بوداوي الذي تم تعويضه بهاريس بلقبلة (نادي براست 29).

بعد الجولة الرابعة ضمنت الجزائر تأهلها للمرحلة النهائية باحتلاله المركز الأول برصيد 12 نقطة، متقدمة كل من تنزانيا و أوغندا ( 4 نقاط) لكل منهما بينا يحتل النيجر المركز الأخير بنقطتين.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان للمرحلة النهائية بكوت ديفوار.