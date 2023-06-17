البرلمان ينظم جلسات عامة حول الغابات والثروات الغابية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يومي الاثنين والثلاثاء، أشغاله في جلسات عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمجلس.

وجاء في البيان المعدل للهيئة التشريعية: "أن المجلس الشعبي الوطني يستأنف يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 يونيو 2023، أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية".

وأضاف المصدر أنه "بعد الموعد الشهري المتعلق بطرح الأسئلة الشفوية الموافق ليوم الخميس 22 من يونيو 2023، يواصل المجلس أشغاله يوم السبت 24 يونيو بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ومشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية".

وسيواصل المجلس أشغاله يوم الأحد 25 يونيو بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية والذي ستتواصل مناقشته يوم الإثنين 26 يونيو، وذلك قبل تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات في ذات الجلسة"، حسب بيان المجلس.