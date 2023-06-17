دوري الأمم الأوروبية : نهائي حاسم بين كرواتيا وإسبانيا

يتطلع منتخب كرواتيا إلى إحراز أول لقب في تاريخه، عندما يواجه إسبانيا التي ستسعى من جهتها لمعانقة التتويج من جديد غدا الأحد في روتردام لحساب نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويعول المنتخب الكرواتي على نجمه المخضرم لوكا مودريتش /37 عاما/ والذي يحفظ لاعبي منتخب إسبانيا عن ظهر قلب، بعد حمله ألوان عملاق العاصمة ريال مدريد منذ 2012.

وحقق المنتخب الكرواتي نتائج لافتة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ نهائي مونديال روسيا 2018 وخسر أمام فرنسا، ثم حل ثالثا في كاس العالم قطر 2022 بعد أن أقصى المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح.

وقال مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش في مؤتمر صحفي اليوم "أصبحنا مجددا قوة كبيرة في كرة القدم، مؤكدين انه رغم كل مشكلاتنا نملك الجودة والشخصية، يجب أن نبقى هادئين وأذكياء، لا نتسرع، اذا ما أردنا الوصول الى اللقب".

وكان موردريتش قد ترجم ركلة جزاء أمام هولندا وأقصاها من نصف النهائي بأربعة أهداف لاثنين في الوقت الإضافي، في مباراة تفوق فيها على فرنكي دي يونغ لاعب الغريم برشلونة، لكنه سيكون في مواجهة لاعب وسط إسبانيا رودري المنتشي بتسجيله هدف الفوز لمانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ النهائي على حساب إيطاليا بهدفين لهدف، ليحي آماله في وضع حد للصيام عن الألقاب الذي زاد عن عقد من الزمن، وذلك بعد رفعه كأس أوروبا 2012 اثر سلسلة رائعة بدأت في كأس أوروبا 2008 وتواصلت مع كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا.

ويتمنى دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الجديد أن يستعيد لاعبوه لياقتهم نظراً لحصولهم على يوم راحة أقل من كرواتيا، وقال في المؤتمر الصحفي "مع الفوز تتعافى بطريقة أسهل، لقد خاضت هذه المجموعة من اللاعبين مباريات كثيرة، لكني متفائل جداً".

وكانت اسبانيا قد خسرت مع المدرب السابق لويس انريكي، نهائي النسخة الثانية من دوري الأمم الاوروبية أمام فرنسا بهدفين لهدف في 2021، علماً أن النسخة الأولى توجت بها البرتغال على حساب هولندا (1-0) .

وجاءت المواجهة الأخيرة بين كرواتيا وإسبانيا مثيرة، وحسمها المنتخب الإسباني 5 - 3 في الوقت الإضافي، وذلك لحساب الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا الأخيرة.