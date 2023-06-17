الأفافاس يعمل على ترقية الحوار لتجاوز الاختلاف في الآراء

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش اليوم السبت بأم البواقي أن تشكيلته السياسية ''تعمل من أجل ترقية الحوار كفلسفة و وسيلة حضارية لتجاوز الاختلاف في الآراء''.

وأضاف نفس المسؤول الحزبي في لقاء بمناضلي و إطارات حزبه بدار الثقافة "نوار بوبكر" بعاصمة الولاية أشرف خلاله على تنصيب اللجنة المؤقتة لجبهة القوى الاشتراكية بهذه الولاية أن تشكيلته السياسية ''لم تغلق يوما أبواب الحوار الجدي و الشامل".

وذكر في ذات السياق بأن ''خير دليل على ذلك هو عديد المبادرات التي أطلقها الحزب و قدمها للسلطة و للساحة السياسية''، والتي تمحورت حول عدم الحياد عن المشروع الوطني و بناء دولة الحق و القانون.

و قال أوشيش في ذات السياق كذلك: ''إن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد جدد خلال مجلسه الوطني الأخير سعيه للحوار والإجماع" و العمل سويا من أجل "رفع التحديات الثقيلة التي يجب أن نواجهها بصفة متحدة كجزائريات و جزائريين و كوطنيين أحرار".

كما اغتنم نفس المسؤول الحزبي الفرصة للترحم على روح الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت الذي وافته المنية ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء الماضية، والذي كان ينشر قيم التسامح و الاعتدال و نبذ التطرف و التعصب داخل المجتمع.