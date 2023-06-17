رياض محرز يتحدث عن إمكانية انتقاله إلي البطولة السعودية

أكد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي الذى ترددت أنباء عن إمكانية التحاقه بالبطولة السعودية خلال الميركاتو الصيفي، اليوم السبت بالجزائر، انه حتى الآن لا يوجد أي شيء و إن كل اهتماماته منصبة على المواجهتين المقبلتين "للخضر" أمام اوغندا يوم الحد و تونس يوم الثلاثاء.

وعن هذه الأخبار، قال قائد التشكيلة الوطنية للصحافة المحلية اليوم قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى مدينة دوالا الكاميرونية تحسبا لمواجهة أوغندا غدا الأحد بملعب جابوما (00ر16)، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 : "حتى الآن لا يوجد أي شيء. لازلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وترددت أنباء في الصحافة الانجليزية و السعودية أن نادي الاتحاد و الأهلي السعوديين يرغبان في التعاقد مع محرز في ظل ثورة الصفقات العالمية، بعد كريستيانو رونالدو (النصر)، وكريم بن زيمة (الاتحاد).

وأضاف محرز الذى التحق بالفريق الوطني يوم الخميس بمركز سيدي موسى بعد أن شارك في احتفالات نادي مانشستر سيتي بمناسبة تتويجه برابطة أبطال أوروبا "في الوقت الحالي، سأركز على المنتخب، والمواجهتين المقبلتين للفريق الوطني (أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا، وتونس وديا)، وبعدها سأكون في إجازة".

وخاض محرز موسما فريدا من نوعه مع مانشستر سيتي، حيث توج بثلاثية تاريخية وهي البطولة الانجليزية الممتازة و كاس الاتحاد الانجليزي و رابطة أبطال أوروبا.

يذكر أن اللاعب الجزائري ساهم في انجازات فريقه من خلال مشاركته في 47 مباراة سجل خلالها 15 هدفا في كل المنافسات.

على صعيد أخر، اعتبر رياض محرز أن مواجهة أوغندا ستكون مناسبة للتحضير لنهائيات كاس إفريقيا بكوت ديفوار 2023 و فرصة للعناصر الجديدة على غرار حسام عوار لاكتشاف القارة السمراء لأول مرة.

بعد الجولة الرابعة من التصفيات القارية ضمنت الجزائر تأهلها لنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2023 باحتلالها المركز الأول برصيد 12 نقطة، متقدمة كل من تنزانيا و أوغندا ( 4 نقاط) لكل منهما بينا يحتل النيجر المركز الأخير بنقطتين.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان للمرحلة النهائية بكوت ديفوار.